Стройки в Екатеринбурге могут быть заморожены из-за ограничений аэропорта

Этот документ регламентирует ограничения в приаэродромных территориях. Согласно ему запрет на строительство домов будет установлен в Академическом, Солнечном и Новокольцовском районах.

До 2017 года в аэропортах России действовало правило 30-километровой особой защитной зоны, где строительство можно было вести только с разрешения Росавиации. Однако по новому закону аэропорты должны заново разработать проект ПАТ с семью подзонами. В первой полностью запрещено строительство, кроме объектов для обеспечения воздушного движения. В седьмом можно строить всё, кроме жилых домов.