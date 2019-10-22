Стройки в Екатеринбурге могут быть заморожены из-за ограничений аэропорта
В Екатеринбурге строительство нескольких крупных районов находится под угрозой заморозки из-за нового проекта аэропорта Кольцово, сообщает Ура.ру.
Этот документ регламентирует ограничения в приаэродромных территориях. Согласно ему запрет на строительство домов будет установлен в Академическом, Солнечном и Новокольцовском районах.
До 2017 года в аэропортах России действовало правило 30-километровой особой защитной зоны, где строительство можно было вести только с разрешения Росавиации. Однако по новому закону аэропорты должны заново разработать проект ПАТ с семью подзонами. В первой полностью запрещено строительство, кроме объектов для обеспечения воздушного движения. В седьмом можно строить всё, кроме жилых домов.
Таким образом пятая, шестая и седьмая зона накладывают ограничения на территорию свыше 1,5 тысячи га.
Седьмая подзона полностью заблокирует южное и юго-западное направление жилой застройки, которые являются одними из самых перспективных для властей и строительного рынка. Сразу в семи ключевых локациях будет запрещено строительство: Академический, Солнечный, Новокольцовский, Широкая речка, Университетский, Шишимская горка, Северный Химмаш,сообщает источник агенства Ура.ру.