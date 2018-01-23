«Водоканал» в Екатеринбурге оштрафован на 74 млн за нарушение закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба проверила МУП «Водоканал» в уральской столице. По итогам проверки УФАС обнаружил нарушения в работе компании.

Как пояснили в ведомстве, МУП принуждал представителей ТСЖ и УК заключать договоры на поставку услуг на невыгодных для них условиях. Таким образом компания нарушала закон о защите конкуренции и была привлечена к административной ответственности.

По решению УФАС МУП «Водоканал» теперь должен выплатить штраф в размере 74 млн рублей. Руководство компании попыталось обжаловать приговор в региональном Арбитражном суде, однако суд отказал в удовлетворении требования и оставил штраф в силе, пишет «УралПолит.ru».