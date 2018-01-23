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«Водоканал» в Екатеринбурге оштрафован на 74 млн за нарушение закона о конкуренции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Водоканал» в Екатеринбурге оштрафован на 74 млн за нарушение закона о конкуренции

23 января, 12:30Экономика
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