Обыски прошли в офисе экс-жены убийцы екатеринбуржского пристава

Официально информацию о прошедших обысках пока не комментируют в СК РФ по региону. Однако есть версия, что мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества, в результате которого один из пострадавших лишился права на жилое помещение. В частности, дело имеет связь с имеющейся крупной задолженностью Сиволапа перед другим бизнесменом - Владимиром Ромасом. Речь идёт о трёх миллионах рублей. Либо обыск прошёл в рамках расследования дела о взятках в МУГИСО.