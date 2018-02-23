Обыски прошли в офисе экс-жены убийцы екатеринбуржского пристава
В Екатеринбурге были проведены обыски в офисах фирм Оксаны и Валентины Чернавских, экс-супруги и экс-тёщи бизнесмена Виталия Сиволапа, который в настоящее время находится в тюрьме за убийство судебного пристава.
Официально информацию о прошедших обысках пока не комментируют в СК РФ по региону. Однако есть версия, что мероприятие прошло в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества, в результате которого один из пострадавших лишился права на жилое помещение. В частности, дело имеет связь с имеющейся крупной задолженностью Сиволапа перед другим бизнесменом - Владимиром Ромасом. Речь идёт о трёх миллионах рублей. Либо обыск прошёл в рамках расследования дела о взятках в МУГИСО.
Оперативники нагрянули в два кафе на улицах Шварца и Коминтерна, где изъяли компьютеры, печати, а также бухгалтерскую документацию.
По неподтвержденной информации, Сиволап перед разводом оформил своё имущество на жену, чтобы избежать материальной ответственности. Более того, развод носил формальный характер: экс-супруги продолжали жить вместе, пишет издание «JustMedia».
© TagilCity.ru