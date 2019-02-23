Минпромторг России не считает девяток яиц обманом покупателей

Наличие девятка яиц в упаковке не может считаться обманом потребителей, если количество товара в упаковке соответствует числу, указанному на ней. В таком случае это не мешает покупателю делать осознанный выбор и не ограничивает объём информации о продукте, который должен быть предоставлен в соответствии с законом. Соответствующий комментарий поступил от министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова в ответ на обращение председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. Аналогичные запросы Дягтерев направил в ФАС и Роспотребнадзор. На данный момент ответное письмо прислала только антимонопольная служба, сообщает «ТАСС».