Минпромторг России не считает девяток яиц обманом покупателей
В официальном ответе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации указано, что изменение числа яиц в упаковке с 10 до 9 не является обманом покупателей и не противоречит закону «О защите прав потребителей».
Наличие девятка яиц в упаковке не может считаться обманом потребителей, если количество товара в упаковке соответствует числу, указанному на ней. В таком случае это не мешает покупателю делать осознанный выбор и не ограничивает объём информации о продукте, который должен быть предоставлен в соответствии с законом. Соответствующий комментарий поступил от министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова в ответ на обращение председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. Аналогичные запросы Дягтерев направил в ФАС и Роспотребнадзор. На данный момент ответное письмо прислала только антимонопольная служба, сообщает «ТАСС».
Ведомство рассмотрело обращение и не нашло нарушений антимонопольного законодательства в реализации товаров в таре дробных объемов. Вместе с тем, по мнению ФАС России, подобные действия хозяйствующих субъектов могут нарушать нормы законодательства РФ о защите прав потребителей,отметил в письме глава ФАС Игорь Артемьев.
Напомним, ранее интернет-общественность взбудоражила информация о том, что на прилавках российских магазинов стали появляться упаковки с куриными яйцами в количестве 9 штук, вместо стандартного десятка. Редакция TagilCity.ru узнала, сколько яиц находится в упаковках свердловских производителей.