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10 млрд рублей выделено на индексацию социальных пенсий в России с апреля 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 млрд рублей выделено на индексацию социальных пенсий в России с апреля 2018 года

23 марта, 08:00Экономика
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