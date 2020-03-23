Нижний Тагил занял четвёртое место в рейтинге развития промышленных городов региона

В Свердловской области более 70 городских округов и муниципальных районов. Для исследования мы выбрали те, где наиболее развита промышленность. Да, как говорят, Урал — опорный край державы, и здесь почти в каждом городе, а то и посёлке, есть крупное предприятие, но мы рассматривали лишь те, которые по-прежнему держат марку, а не любуются на развалинах медальками за былые успехи (хотя накануне раздачи звания «Город трудовой доблести» это, может быть, и актуально). Также в рейтинг мы не включили Екатеринбург, иначе можно было бы с уверенностью сказать, кто возглавит список, безо всяких исследований.