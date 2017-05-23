20 миллионов рублей в месяц теряют россияне от нового вида мошенничества в интернете
Интернет-мошенники придумали новую схему, в результате которой жителям России наносится значительный ущерб, исчисляемый миллионами.
Новая мошенническая схема начала действовать в России. Кибермошенники воруют данные пользователей различных сайтов, которые обещают легкий заработок в интернете, об этом сообщает газета «Известия».
Происходит это следующим образом: виртуальный работодатель сообщает соискателю работы, что с обещанной «зарплаты» нужно заплатить налог. Сделать это необходимо с помощью банковской карты. Когда пользователь начинает вводить данные, они сразу же попадают в руки хакеров.
Есть еще один вариант, который используют мошенники: «беспроигрышные лотереи». Когда человек получает выигрыш, его просят принять участие в какой-нибудь благотворительной акции.
Таким образом, клиенты банков ежемесячно теряют примерно 20 млн рублей. По данным статистики, около 12 000 пользователей в сутки попадаются на уловки мошенников
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