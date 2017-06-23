Особенности видовых квартир в Санкт-Петербурге

Видовая квартира подразумевает красивый вид из окна на парк, озера, реки, исторические и архитектурные достопримечательности Санкт-Петербурга. Данная характеристика является важным критерием покупки жилья премиум-класса и прямо пропорционально влияет на его стоимость. Купить видовую квартиру в Санкт-Петербурге предлагается в проекте «Пять звезд» от компании «Теорема».

Красивый вид из окна: зелень парков и река Нева

В современном мире дизайнеры разрабатывают интерьер видовых квартир таким образом, чтобы пейзаж за окошком гармонично вписывался и являлся продолжением жилых помещений. Панорамные окна, которые застройщики предусматривают в таких проектах, в полной мере позволяют ощутить прелести живописных картин. В зависимости от того, насколько прекрасен вид, поднимается или снижается цена квартиры.

Среди преимуществ квадратных метров с прекрасными видовыми характеристиками:

Месторасположение. Чтобы в полной мере оценить красоту парков и реки Невы, новостройка должна возводиться в непосредственной близости к таким объектам. Соответственно, только расположение в центральной части города обеспечит максимально привлекательные пейзажи городской жизни. Ликвидность. Подобный формат высоко ценится среди покупателей, редко падает в цене. Жилье с видом на Неву легко перепродать по максимально выгодной стоимости квадратного метра, сдать в аренду респектабельным гражданам. Вопрос престижа. Владение роскошной недвижимостью несет для владельца определенный статус. Компания «Теорема» пытается подчеркнуть это, реализуя в новостройке «Пять звезд» эксклюзивные видовые квартиры 2-хуровневые, с панорамными окнами, с террасами.

Существует несколько основных пейзажей, по которым подразделяют жилье:

Водные зоны;

Парковые;

Исторические;

Современные городские.

Наибольшую ценность представляют жилые площади, из которых видны узнаваемые достопримечательности города. Для Санкт-Петербурга – это, прежде всего, река Нева. Даже небольшая часть водных просторов, мелькая за окошком, способна повысить цену квартиры в два раза.

Зелень парков, садов и скверов дарят наблюдателям умиротворение, поднимают работоспособность, обогащают духовный мир. Маленькому ребенку созерцание природных ландшафтов помогает всестороннее развиваться, раскрывает личностные качества.

Какой вид из окна лучше выбрать? Каждый решает для себя самостоятельно, а компания «Теорема» предлагает приобретать сразу все. Жилой комплекс «Пять звезд» возводится неподалеку от Свердловской набережной, сада Нева, Полюстровских прудов. Все эти виды открываются с окон квартир премиум-класса, благодаря удачному выбору месторасположения.