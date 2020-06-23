По его словам, в первые за несколько десятилетий конкурс, который проводится совместно с союзом журналистов, прошел в онлайн-режиме. При этом, несмотря на необычный формат, поступило 390 заявок на участие из 70 регионов.

Сначала состоялся мастер-класс, который мы всегда традиционно проводим для журналистов. Также у участников была возможность пообщаться с ведущими журналистами, с преподавателями нашего факультета журналистики из МГУ, с деканом. Задать вопросы, послушать их рекомендации по тому, каким образом развивать журналистику в том или ином регионе,рассказал Сергей Катырин.

Процедура награждения также пройдет в онлайн формате, а награды после переправят победителям.

Кроме того, президент ТПП отметил, что журналистика тоже является отраслью бизнеса, поэтому ей тоже приходится нелегко на сегодня.

Что такое для бизнеса средства массовой информации? Это дополнительный игрок в команде. Ведь СМИ — это тоже бизнес. Потому что мы, когда какие-то вещи отстаиваем, когда мы пытаемся доказать и органам власти, и иногда обществу всему, что нужно именно так действовать, именно так поступать, то у нас конечно опора всегда на средства массовой информации,подчеркнул Катырин.

По его словам, журналистика дает возможность бизнесу донести свои проблемы и предложения до органов государственной власти.

Сам же конкурс, как рассказал Сергей Катырин, дает журналистам признание их талантов и мастерства. Он пожелал участникам, профессиональных успехов, веры в себя и в свое государство.