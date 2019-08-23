Директор «Нижнетагильского холодильника» уволен. Управлять компанией будет Малых

Фабрика мороженного «Нижнетагильских холодильник» основана в 2006 году. Владелец компании, а с 16 августа и её директор Вячеслав Малых (который также является депутатом Городской думы) рассказал TagilCity.ru, что финансовые задачи, которые были поставлены перед Андрей Перетягиным, достигнуты не были и сейчас ведётся поиск эффективного менеджера, который сможет обеспечить заказы предприятия в Нижнем Тагиле и реализовать планы по выходу на рынок ближнего зарубежья.

Дело в том, что за эти годы количество федеральных сетевых магазинов увеличилось в разы и сегодня занимает подавляющую часть рынка. Сегодня нужно попадать туда на полку, а у них все контракты заключаются с большими производителями. Места на полке ограничены, а мороженное не входит в перечень скоропортящихся продуктов (которые было бы выгоднее и удобнее заказывать у местных производителей), как хлеб и молоко. Поэтому мы им не нужны абсолютно. Звонишь [в федеральный сетевой магазин], а они спрашивают, можем ли мы обеспечить продукцию их магазины по всей стране. Нет, конечно. Да мы маленькое предприятие.

Тем не менее по словам Малых, «Холодильнику» удалось добиться сотрудничества с местными представительствами сети «Лента», и в ближайших задачах стоят договорённости с «Магнитом» и «Пятёрочкой». Кроме того, как отмечает предприниматель, «мороженщики» активно взаимодействуют с местными производителями других пищевых продуктов — «Тагилхлебом» и «Тагильское пиво», которые предоставляют друг другу полки в своих фирменных магазинах. Наибольшую выгоду по-прежнему приносят собственные ларьки «Холодильника».

Они спасают хоть как-то. Если бы их не было, предприятие можно было закрывать давным-давно,говорит Вячеслав Малых.

Также он рассказал о планах по выходу на зарубежный рынок после визита делегации министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области развития во главе с Василием Козловым.

Мы сейчас пытаемся с их помощью и [открытого в Нижнем Тагиле центра Свердловского фонда предпринимательства] «Мой бизнес» выйти в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Надо развиваться, заключает Малых.

Пока делами компании занимается сам владелец, однако, по его словам, он намерен доверить управление грамотному специалисту.