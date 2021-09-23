Минеева высказалась за введение налоговых льгот для московской бьюти-индустрии

Представители бьюти-индустрии Москвы обратились к властям с просьбой ввести на ближайшие 3–5 лет налоговые льготы — снизить ставки до 1–4%. Причина тому финансовые потери за время коронавирусной эпидемии. Эту просьбу поддержала Татьяна Минеева, бизнес-омбудсмен Москвы. Данное предложение направлено в московскую мэрию.

Минеева отметила, что на встрече с бизнесом есть возможность получить работающие предложения из первых рук. Участники бьюти-индустрии, фитнеса и отрасли спа сошлись в едином мнении, что общая системная проблема — массовое незаконное оказание медицинских услуг без соответствующей лицензии, в том числе на дому людьми без образования, а также большой объем контрабандной или контрафактной продукции медицинского назначения. «С этим „черным полем“ можно и нужно бороться, только объединив усилия», — добавила Минеева. Об этом сообщает gorod55. Общественный уполномоченный московской индустрии красоты Нина Литвинова ранее направила Минеевой обращение с предложением мер поддержки отрасли. В нем говорится о понижении ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) до 1–4% и возможности сохранить эту ставку для растущих компаний. Это позволит избежать их искусственного дробления. На сегодняшний день ставка для такого режима — 6%. Специалисты уверены, что необходимо поднять максимальный порог для УСН по размеру выручки и количеству рабочего персонала. Помимо этого, в обращении идет речь о том, что необходимо отменить несколько условий для приема на работу самозанятых. Участники столичной бизнес-индустрии также предлагают увеличить количество салонов красоты, которые могли бы перейти на УСН. Такая мера позволит сделать рынок более прозрачным и вывести существенную долю прибыли из серой зоны. Также целесообразным было бы ввести QR-коды для всех работников салонов. По мнению специалистов, последнюю меру можно ввести и без участия чиновников — как часть саморегулирования. На данный момент под режим УСН подпадают те салоны красоты, в которых численность сотрудников не превышает 100, а доход не больше 150 миллионов рублей ежегодно. Если московские власти поддержат предложение, то таким налоговым режимом смогут воспользоваться компании с выручкой до 800 миллионов рублей в год и с числом работников до 300 человек. Эти салоны красоты сейчас платят налог по ставке 20%. В соответствии с данными Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты, в Москве на сегодняшний день насчитывается 16,3 тысячи салонов. Среди них 9,7 тысячи работают в режиме УСН, а 2,2 тысячи платят НДС. Остальные компании используют патентную систему налогообложения. В прошлом году объем рынка был оценен экспертами в 95 миллиардов рублей. Падение составило 28% по сравнению с 2019 годом.

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