Объем муниципального долга Нижнего Тагила снизился на 421 млн рублей
Сегодня, 11:48ЭкономикаАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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С начала 2018 года объем муниципального долга Нижнего Тагила уменьшился на 421 млн 259 тысяч рублей. На 1 октября сумма муниципального долга составляет 1 млрд 77 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам заместителя главы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, снизить долг города позволило досрочное погашение кредитов с целью эффективного расходования средства на обслуживание муниципальных долговых обязательств.
В результате на обслуживание муниципальных долговых обязательств из бюджета были направлены 78 млн 636 тысяч рублей или 76% от годовых утвержденных ассигнований,сообщил Алексей Бурдилов.
Всего из общих расходов на 2018 год расходы на на обслуживание муниципального долга составляют 0,97%. Остаток на бюджетном счете составил 119 млн 777 тысяч рублей. Это целевые средства выделенные муниципалитету из областного бюджета.
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