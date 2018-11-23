Объем муниципального долга Нижнего Тагила снизился на 421 млн рублей

По словам заместителя главы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, снизить долг города позволило досрочное погашение кредитов с целью эффективного расходования средства на обслуживание муниципальных долговых обязательств.

В результате на обслуживание муниципальных долговых обязательств из бюджета были направлены 78 млн 636 тысяч рублей или 76% от годовых утвержденных ассигнований,сообщил Алексей Бурдилов.