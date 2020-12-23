На Урале 160 компаниям грозит банкротство из-за долгов за электроэнергию

По словам представителей компании, такие меры являются вынужденными, так как остальные возможные способы досудебного воздействия на должников не дают результата. В компании напомнили, что при введении процедуры банкротства взыскание долга будет осуществляться за счет продажи имущества. Если организация имущества не имеет, то ее руководитель привлекается к субсидиарной ответственности. Кроме того, за долги компаний-банкротов будет отвечать и менеджмент.