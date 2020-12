На Урале 160 компаниям грозит банкротство из-за долгов за электроэнергию

В Свердловской области «ЭнергосбыТ Плюс» начал процедуру банкротства 160 организаций, являющихся должниками за электроэнергию. Общая сумма долга составляет более 820 млн рублей. Лидером антирейтинга стала нижнетуринская ООО «УниверкомСевер 3» с долгом 72,8 млн рублей и екатеринбургские ЖСК «ОЖЭК № 1» — 23,6 млн рублей.

Кроме того, в число потенциальных банкротов вошли предприятия ООО «Вертикаль» (Серов) с долгом 87 млн рублей, ООО ТК «СИСТЕМА» (Каменск-Уральский) — 27,8 млн рублей, ООО Группа компаний «Уралэнергомаш» (Верхняя Тура) — 11,7 млн рублей, МУП ЖКХ Ачитского ГО — 10,6 млн рублей. «ЭнергосбыТ Плюс» уже разместил на федеральном ресурсе сообщения о намерении подать на организации заявления, сообщили в пресс-службе компании. Это первый шаг в процедуре банкротства. Далее, если должники не выполнят свои обязательства по оплате поставленных энергоресурсов в течение 30 дней с даты публикации, документы будут переданы в суд для признания должника банкротом, сообщили в пресс-службе компании. По словам представителей компании, такие меры являются вынужденными, так как остальные возможные способы досудебного воздействия на должников не дают результата. В компании напомнили, что при введении процедуры банкротства взыскание долга будет осуществляться за счет продажи имущества. Если организация имущества не имеет, то ее руководитель привлекается к субсидиарной ответственности. Кроме того, за долги компаний-банкротов будет отвечать и менеджмент.

