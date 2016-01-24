Госдуме предложили запретить продажу пиротехники россиянам младше 18 лет

Раньше в некоторых регионах России фейерверки продавали всем, кому уже исполнилось 14 лет. И только в 2009 году правительство увеличило возрастную планку до 16 лет. Однако практика показала, что и этой меры было недостаточно. Даже в 16 лет подросток не может обеспечить необходимую безопасность себе и окружающим при использовании салютов, отмечает автор законопроекта, сенатор Антон Беляков в пояснительной записке.

По его словам, сводки МЧС буквально пестрят сообщениями о несчастных случаях, связанных с использованием пиротехники. Она нередко становится причиной потери зрения и слуха, сильнейших ожогов или даже тяжелых увечий. Именно поэтому сенатор считает важным поднять возрастную планку разрешенной продажи фейерверков. Из тех же соображений безопасности Беляков предлагает вообще запретить продажу пиротехники нетрезвым гражданам.

Если законопроект будет принят, за нарушение новых правил будет предусмотрена специальная административная ответственность. Максимальный размер штрафа будет составлять три тысячи рублей для граждан, 15 тысяч - для должностных лиц, 300 тысяч - для юридических лиц, то есть тех самых магазинов, которые занимаются продажей пиротехники.