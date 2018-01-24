Центр кадастровой оценки появился в Свердловской области

Как сообщает Znak.com , задачей нового учреждения является оценка кадастровой стоимости недвижимости, находящейся на территории Свердловской области. Создание Центра кадастровой оценки связано с вступлением с 1 января 2017 года нового Федерального закона «О государственной кадастровой оценке».

Согласно этому нормативному акту анализ стоимости недвижимости должны проводить исключительно государственные оценщики. Свердловская область - один из регионов, который планирует, как можно раньше перейти на новую систему определения кадастровой стоимости недвижимости.