Центр кадастровой оценки появился в Свердловской области
Свердловские власти создали новое бюджетное учреждение – Центр кадастровой оценки.
23 января новое бюджетное учреждение Центр кадастровой оценки получило государственную регистрацию и начало функционировать.
Инициатива создания Центра принадлежит властям Свердловской области. Руководителем назначен Евгений Голубков, который ранее занимал пост главы ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ».
Как сообщает Znak.com, задачей нового учреждения является оценка кадастровой стоимости недвижимости, находящейся на территории Свердловской области. Создание Центра кадастровой оценки связано с вступлением с 1 января 2017 года нового Федерального закона «О государственной кадастровой оценке».
Согласно этому нормативному акту анализ стоимости недвижимости должны проводить исключительно государственные оценщики. Свердловская область - один из регионов, который планирует, как можно раньше перейти на новую систему определения кадастровой стоимости недвижимости.
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