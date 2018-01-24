В новом году с новыми маршрутами!

Мы решили, что в новом году мы «созрели» для того, чтобы выйти за пределы домашнего региона и предложить наши расчетные сервисы более широкому кругу клиентов, в том числе из других регионов России. Наша уверенность основывается на высокой оценке технологий и продуктов банка нашими клиентами и на результатах внедрения процедур дистанционного обслуживания, включающих, в том числе, и дистанционное открытие счета. Рассчитываем на достаточную степень удовлетворенности банком со стороны новых клиентов отмечает Заместитель Председателя Правления, Кошмин Игорь Александрович.