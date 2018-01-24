В новом году с новыми маршрутами!
Банк «НЕЙВА» расширяет географию обслуживания бизнеса: открыть расчетный счет без визита в банк теперь могут предприниматели не только в Перми, но и в Краснодаре, Казани, Новосибирске и Тюмени!
Мы решили, что в новом году мы «созрели» для того, чтобы выйти за пределы домашнего региона и предложить наши расчетные сервисы более широкому кругу клиентов, в том числе из других регионов России. Наша уверенность основывается на высокой оценке технологий и продуктов банка нашими клиентами и на результатах внедрения процедур дистанционного обслуживания, включающих, в том числе, и дистанционное открытие счета. Рассчитываем на достаточную степень удовлетворенности банком со стороны новых клиентов отмечает Заместитель Председателя Правления, Кошмин Игорь Александрович.
Пригласив к себе в офис представителя банка, предпринимателям не придется тратить время на заполнение многочисленных документов для открытия счета и часами ожидать приёма в банковском офисе, ведь банк приедет к клиенту сам! Пакет документов готов, останется лишь подписать его и начать работать.
До открытия счета всего 3 шага!
Что клиенты получат дополнительно:
Узнать все подробности можно в круглосуточной службе клиентской поддержки по многоканальному телефону
Банк «НЕЙВА»: расширяя границы!