«Новые известия»: какие продукты подорожают в 2022 году?

Нет хлеба — едим мясо

Овощи станут либо дорогими, либо очень дорогими. Однако мясо сильно не вырастет в цене, если не будет форс-мажора. И тут, по словам руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, не обошлось без глобальных тенденций, так как в начале года из-за болезней животных в РФ и других странах, предложение мяса бройлеров снизилось. А увеличение спроса без наличия предложения приводит к росту цент. Только к концу 2021 года уровень производства вернулся к тому же, что был в 2020 году, а потому цены стали снижаться.