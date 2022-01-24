«Новые известия»: какие продукты подорожают в 2022 году?

Китай начал активно закупаться продовольствием. По оценке Минсельхоз США, Китай в 2022 году получил 69% от всего мирового запаса кукурузы, 60% риса и 51% пшеницы. Такая активность и рост цен на перевозки, покупку удобрений и плохие урожаи привела к увеличению стоимости мировых цен. Они установили десятилетний рекорд. По информации ФА, за год зерно стало дороже на 23,2%, растительного масла на 53%, молочная продукция на 19,1%, мясо на 17,6% и сахар — почти на 40%.
Однако как это скажется на россиянах? Даже министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев осенью убеждал граждан в полном самообеспечении. Он говорил, что продовольственная безопасность страны обеспечена по всем показателям.
При этом, по итогам 2021 года инфляция хоть и близится к отметке в 8,5%, но жители России не сильно напуганы. Это не означает, что основные товары держатся на уровне инфляции. «Новые известия» проанализировали, как закончился 2021 год и что ожидается в 2022 году.
Для анализа были взяты данные Росстата по итогам декабря 2020 и ноября 2021 года. В топ по увеличению стоимости попал почти весь «борщевой набор». Это продукты, которые россияне используют чаще всего. При этом рост начался в конце 2020 года, что привело к созданию эффекта высокой базы.
Из 114 позиций, попадающих в постоянный мониторинг Росстата, подешевели за год только 4 продукта.
В прошлом году люди экономили. Согласно проводимым опросам, 60,4% населения тратят на продукты половину дохода, а 16% — почти весь свой заработок.
Уже к 14 января 2022 года инфляция достигла 8,62%, а ЦБ предупредил, что отклонение от целевого значения может оказаться больше и продолжительнее, чем ожидалось.
По мнению заведующего кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, роста стоимости продуктов в 2022 году не избежать.
Нужно ожидать сохранения роста цен на сельхозпродукцию, и связано это не с какими-то плохими действиями властей или с какими-то факторами, которые могут носить негативный оттенок, а с тем, что пока не удалось остановить высокую инфляцию на мировом уровне, сказал специалист.
Он отметил, что в 2021 году произошел резкий скачок стоимости удобрений. Также увеличились расходы на строительные материалы, металл и машиностроительную продукцию.
В фокус внимания попала и кондитерская продукция. Производители уже предупредили торговые сети, что стоимость продуктов вырастет из-за увеличения расходов на сырье и упаковку. Например, Mondelez (бренды Alpen Gold и Oreo) готовится к подорожанию до 19%, «Хлебпром» (бренды «Услада» и «Частная галерея») планирует увеличение цен на 23%, «Славянка» (бренды «Чудо» и «Левушка») — до 18%, «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») — до 18%, Ferrero (бренда Raffaello и Kinder) перепишет ценники на 6% вверх.
Вероятно, вырастет стоимость растительного масла и сахара, которые пыталось сдержать правительство. В Минпромторге и Минсельхозе заявляли, что больше заморозки не будет. Несмотря на то, что Минсельхоз не планировал заключать соглашения с производителями и торговыми сетями, в ФАС рекомендовали ограничить торговую наценку на важнейшие товары 10%. Сети это делают добровольно. Некоторые продукты продаются по себестоимости. В акции участвуют X5 Retail Group, Магнит, Ашан, Лента и Верный.
Владимир Климанов считает, что госрегулирование цен на товары должно быть аккуратным, чтобы не стало хуже.
Такое вмешательство возможно, но оно должно носить ограниченный характер. Это можно осуществлять в каких-то чрезвычайных условиях, связанных, например, с какой-то пиковой потребностью в каких-либо товарах, когда нужно просто сбить спекулятивные отношения, связанные с определенными группами товаров, сложившиеся в том числе и в силу природных факторов, неурожая, например, или какими-то еще условиями и причинами, говорит Климанов.
По его мнению, главное чтобы такое регулирование не было постоянным, а также должна сохраняться поддержка сельхозпроизводителей.
Однако с поддержкой не все гладко. Минсельхоз делает упор на посевные площадки, но проблема усугублена тем, что вопросы с хранением и переработкой не решены. Институт комплексных стратегических исследований пришел к выводу, что сохранять и перерабатывать нужно 60-70% урожая. Иначе продукция будет портиться. Но по данным НИФИ Минфина потребность хранения и переработки удовлетворяется только на 30-40%, а по первичной переработке только на 20-30%.
Теоретически вырастить больше новостей можно, но это приведет к снижению их цены во время сбора, а избыток испортится. На данный момент прорабатываются варианты увеличения поставки картофеля из стран СНГ. В 2021 году в Россию было привезено 600 тысяч тонн овоща, а в 2022 может потребоваться 800-900 тысяч тонн, считает Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
При укреплении рубля картофель также станет доступнее. Однако при его падении динамика цен будет двузначной. Фермеры, у которых нет возможности прогнозировать расходы и заниматься переработкой по причине недостаточной господдержки, уже ожидают, что стоимость картофеля может возрасти до 100 рублей за килограмм.
Ради сохранения цен изоляция от внешнего мира и «железный занавес» не поможет, утверждает Владимир Климанов. Он считает, что можно пользоваться механизмами таможенных пошлин для стимулирования продукции на отечественном рынке. Также, утверждает эксперт, можно вводить иные инструменты.
В 2021 году, например, экспортные пошлины на зерно не позволили удешевить хлеб. В Краснодарском крае в течение июня 2021 года из-за пошлин пшеница 3 категории подешевела с 15 тысяч рублей до 12,2 тысячи рублей за тонну. Однако показатель к концу августа вырос до 16,5 тысяч рублей. Экспортеры переложили финансовую нагрузку на производителей.
Что касается плодовоовощной продукции, Владимир Климанов считает, что тут можно надеяться только на эффект высокой базы, так как все уже подорожало и в дальнейшем увеличение цен не будет пугающим.
Овощи станут либо дорогими, либо очень дорогими. Однако мясо сильно не вырастет в цене, если не будет форс-мажора. И тут, по словам руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина, не обошлось без глобальных тенденций, так как в начале года из-за болезней животных в РФ и других странах, предложение мяса бройлеров снизилось. А увеличение спроса без наличия предложения приводит к росту цент. Только к концу 2021 года уровень производства вернулся к тому же, что был в 2020 году, а потому цены стали снижаться.
При этом, Юшин считает, что в 2022 году мясо будет держаться на стабильном уровне.
Гарантии, что цены расти не будут, никто не даст. В любое время может начаться вспышка птичьего гриппа или африканской чумы свиней. Также могут появиться сложности с комбикормами. Импортозамещение пока не проникло в производство аминокислот и витаминов. Из всего спектра в России пока производится только лизин и только на одном предприятии, которое не способно удовлетворить спрос.
По словам Сергея Юшина, пока без импорта обойтись не получится.
На данный момент животноводчество находится в шатком положении. Самообеспечение имеется, но в любое время могут появиться проблемы. Пока этого не случилось антикризисный обед может состоять из макарон и свинины. Это не самое полезное питание, но у миллионов людей нет выбора.