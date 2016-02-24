УВЗ решит ситуацию с задолженностью перед Сбербанком без вмешательства суда

О том, что УВЗ урегулирует ситуацию с задолженностью перед Сбербанком в досудебном порядке, сообщил заместитель гендиректора корпорации Андрей Жарич. По его мнению, в вопросах, связанных с контрактной работой с заказчиком продукции, судебное вмешательство необязательно.

Напомним, Сбербанк подал иск в арбитражный суд Омской области к «дочке» УВЗ о взыскании долгов на сумму более 2,3 млрд рублей. Сейчас заявление принято в производство, стороны встретятся в суде 17 марта.

Более того, Сбербанк требовал арестовать имущество УВЗ и «Омсктрансмаш», включая счета предприятий, открытых в отделениях банка. Это ходатайство суд отклонил.

Стоит отметить, что подобная картина наблюдается и в Челябинской области, где проходит судебное разбирательство УВЗ и его дочерних предприятий с Альфа-банком. Там денежные обязательства корпорации по кредитам составляют свыше 7 млрд рублей.

Как Уралвагонзавод намеревается покрыть все свои долги, учитывая нынешнее экономическое состояние предприятия, непонятно. Сможет ли УВЗ досрочно решить ситуацию с долгами не только Сбербанку, но и Альфа-банку, руководство не сообщает.