Финансовый контроль Свердловской области признан одним из лучших в России
24 февраля, 14:25Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Третье место в I Всероссийском конкурсе среди контрольно-ревизионных органов заняло Министерство финансов Свердловской области. Впереди оказались только Москва и Вологда.
Сюжеты: Екатеринбург
Финансисты Свердловской области признаны одними из лучших в России.
Ревизоры регионального Министерства финансов заняли призовое место в номинации «Лучший контрольно-ревизионный орган государственного (муниципального) финансового контроля».
Как сообщает «Областная газета» в конкурсе принимали участие специалисты по финансам со всех регионов России. Опередили Свердловскую область только Москва и Вологда.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей