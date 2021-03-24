Названа сфера с самой большой средней зарплатой в Свердловской области

Свердловскстат раскрыл, сколько зарабатывают жители Свердловской области, а также назвал сферы с самой высокой средней зарплатой по итогам 2020 года.

В январе 2021 года средняя зарплата уральцев увеличилась на 4% и составила 42 947 рублей. Такие данные предоставлены Свердловскстатом. Там подсчитали, сколько в среднем зарабатывают граждане в зависимости от вида их деятельности. В данном случае расчет осуществлялся по начисленной зарплате, из которой еще не вычли налог 13%. Больше всего вырос заработок в сфере IT и связи. Он прибавил 22%. Кроме того, выросла зарплата и в сфере строительства на 9%. Работники обрабатывающих производств, сферы недвижимости и административных услуг потеряли часть заработка. У них он уменьшился на 0,7, 1 и 1,1% соответственно. Напомним, в среднем зарплата сведловчан в декабре 2020 года составила 54 298 рублей. За 2020 год средний заработок вырос на 4,9%.

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