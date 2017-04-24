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Весь доход от сборов с алкогольного производства перейдет в бюджеты регионов России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Весь доход от сборов с алкогольного производства перейдет в бюджеты регионов России

24 апреля 2017, 14:05Экономика
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