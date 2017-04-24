Весь доход от сборов с алкогольного производства перейдет в бюджеты регионов России

Новая схема перераспределения сборов от производителей спиртного предусматривает, что 40% дохода от производства алкоголя будет направляться в региональный бюджет, а оставшиеся 60%, которые попадают в федеральный бюджет, будут распределяться в регионы РФ.

Специалисты считают, что такая экономическая мера начнет стимулировать регионы в борьбе с контрафактной продукцией, считает ФАС.

В настоящее время в местные бюджеты поступает лишь 20% доходов от алкогольных акцизов. Как сообщает газета «Известия», в 2016 году поступления в бюджет от акцизов на крепкие алкогольные напитки составили 164,2 миллиардов рублей.