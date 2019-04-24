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Тагильскую мэрию оштрафовали за отказ сносить мост на Красноармейской
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильскую мэрию оштрафовали за отказ сносить мост на Красноармейской

Сегодня, 14:02ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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