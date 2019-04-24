Тагильскую мэрию оштрафовали за отказ сносить мост на Красноармейской
Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал на 50 тысяч рублей Службу заказчика городского хозяйства администрации Нижнего Тагила за отказ демонтировать временный мост на улице Красноармейской. Тагильские чиновники хотят сохранить переправу и готовят необходимые документы, рассказали TagilCity.ru в мэрии.
Административное дело по статье «Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти» (ч. 6 ст. 19.5 КоАП) инициировано по заявлению департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В марте 2018 года его сотрудники провели проверку построенного в 2016 году моста через реку Тагил на улице Фрунзе и выяснили, что администрация города до сих пор не снесла мост-дублер, возведенный годом ранее на улице Красноармейской на время строительства основного моста.
Демонтировать временный мост через реку Тагил областной надзор требует не первый год. В качестве аргументов приводится пониженный коэффициент ответственности (надёжности) сооружения, недостаточный для капитального моста (0,8 вместо 1,1).
Предусмотрено, что после открытия движения по новому мосту, временный мост по ул. Красноармейская подлежит демонтажу, в связи с тем, что жизненный цикл моста (от строительства до сноса) предусмотрен 2 года. Строительство временного моста предусмотрено проектом с единственной целью — сброс транзитного движения на период проведения работ по строительству нового моста через р. Тагил по ул. Фрунзе. Уровень ответственности временного моста — пониженный,говорилось в предписании департамента.
В мэрии Нижнего Тагила заявляют, что конструкция временного сооружения полностью безопасна, мост стал важной транспортной артерией и сносить его нельзя. Как заявил TagilCity.ru замглавы по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко, в настоящее время чиновники занимаются оформлением сооружения как капитального.
Снести мост даже мысли ни у кого нет. Были объективные трудности, но мы продолжаем работу, оформляем документы. Надеюсь, что в ближайшее время мы закроем этот вопрос,прокомментировал TagilCity.ru Владимир Юрченко.
Напомним, временный мост в районе улицы Красноармейской построен в ноябре 2015 года. Через год были закончены работы по возведению капитального моста на Фрунзе, но дублер решили оставить. Из-за юридических коллизий оформление моста-дублера затянулось на несколько лет.