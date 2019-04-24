Тагильскую мэрию оштрафовали за отказ сносить мост на Красноармейской

Административное дело по статье «Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти» (ч. 6 ст. 19.5 КоАП) инициировано по заявлению департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. В марте 2018 года его сотрудники провели проверку построенного в 2016 году моста через реку Тагил на улице Фрунзе и выяснили, что администрация города до сих пор не снесла мост-дублер, возведенный годом ранее на улице Красноармейской на время строительства основного моста.

Демонтировать временный мост через реку Тагил областной надзор требует не первый год. В качестве аргументов приводится пониженный коэффициент ответственности (надёжности) сооружения, недостаточный для капитального моста (0,8 вместо 1,1).

Предусмотрено, что после открытия движения по новому мосту, временный мост по ул. Красноармейская подлежит демонтажу, в связи с тем, что жизненный цикл моста (от строительства до сноса) предусмотрен 2 года. Строительство временного моста предусмотрено проектом с единственной целью — сброс транзитного движения на период проведения работ по строительству нового моста через р. Тагил по ул. Фрунзе. Уровень ответственности временного моста — пониженный,говорилось в предписании департамента.

В мэрии Нижнего Тагила заявляют, что конструкция временного сооружения полностью безопасна, мост стал важной транспортной артерией и сносить его нельзя. Как заявил TagilCity.ru замглавы по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко, в настоящее время чиновники занимаются оформлением сооружения как капитального.

Снести мост даже мысли ни у кого нет. Были объективные трудности, но мы продолжаем работу, оформляем документы. Надеюсь, что в ближайшее время мы закроем этот вопрос,прокомментировал TagilCity.ru Владимир Юрченко.