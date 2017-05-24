Члены совета директоров титановой корпорации в Верхней Салде выписали себе премии в 30 миллионов рублей
24 мая 2017, 17:25Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Семь владельцев крупнейшего в мире производителя титановой продукции в Верхней Салде получат в качестве вознаграждения 106,5 миллиона рублей. Такое решение они приняли коллегиально.
По итогам работы 2016 года владельцы верхнесалдинской корпорации «ВСМПО-Ависма» приняли решение о выплате себе премии в 15,2 млн рублей. Вместе с тем утвержденные ими же дивиденды составят еще 15,09 млн рублей.
Акционеры крупнейшей корпорации, занимающейся изготовлением титанового оборудования и входящей в состав «Ростех», назначили новый состав совета директоров. В нем вместо Сергея Куликова появится Дмитрий Леликов, сообщает «Правда УрФО».
© TagilCity.ru
городденьгиСвердловская областьэкономикабизнесВерхняя Салдапроизводствопремияпредприятиекорпорацияакциирешениеростехтитан
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей