Конкурс «Лучшая банковская программа для МСП» при поддержке ТПП завершился в Москве

Первоочередная цель конкурса — стимулировать создание качественных банковских продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса.

Заявки на участие начали принимать в январе 2018 года. После того, как Центробанк проверил кандидатов, они были допущены до первого заочного этапа конкурса.

Как рассказала вице-президент ТПП Елена Дыбова, первый этап — это контрольная закупка. Банки не знают, кто их проверяет и как это происходит.

В первом этапе конкурса предприниматели изучали сайты банков-участников, посещали отделения и общались с консультантами. После чего бизнесмены определяли, чьи банковские услуги и предложения наиболее отвечают потребностям бизнеса. По итогам заочного этапа из 30 кандидатов осталось 14.

Далее проходил очный этап конкурса, на котором каждый банк в течение семи минут должен был рассказать о преимуществах своей программы для предпринимательства. Представленные программы оценивали два экспертных жюри — представители бизнеса и представителей банковского сообщества.

Оценка происходила по 16-ти критериям. Например, быстрота и удобство обслуживания, стоимость операций: от открытия счета до снятия наличных, наличие удобного сайта и онлайн-банка.

По словам исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Эльмана Мехтиева, отличие этого конкурса в том, банки выступают перед самими предпринимателями, и непосредственно получают обратную связь.

Победителем конкурса в этом году стал «Промсвязьбанк». Награду — Золотого Меркурия — представители банка получат 28 мая на торжественной церемонии награждения лауреатов Национальной премии в области предпринимательской деятельности.