Альфа-Банк стал третьим по объему розничного кредитного портфеля
Альфа-Банк с каждым годом наращивает розничный кредитный портфель. По данным РСБУ, за год финансовая организация увеличила размер кредитного портфеля за вычетом резервов на 70%.
В результате по итогам марта Альфа-Банк занял 3 место среди всех кредитных организаций по этому показателю. Кредитный портфель организации на 1 апреля текущего года достиг 441 миллиарда рублей. Свыше 40% клиентов банка пользуются кредитными картами, имеют потребительский или ипотечный кредиты в этом учреждении, сообщает Newsnn.ru.
Общий объем выданных Альфа-Банком потребительских кредитов составил около 270 миллиардов рублей, рост показателя за I квартал достиг 68%. Размер ипотечного кредитного портфеля достиг 45 миллиардов рублей. Число кредитных карт, которые находятся в обращении по информации на 1 апреля 2019 года, превысило пять миллионов единиц. Среди этого продукта самой большой популярностью пользуется карта «100 дней без %».
Как подчеркнул руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач, объемы кредитования физических лиц растут высокими темпами. Организация каждый месяц показывает отличные результаты и в будущем планирует увеличивать объемы продаж кредитов. В этом году банк планирует существенно расширить свой кредитный портфель и занять примерно 4% доли рынка, добавил он.