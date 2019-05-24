Альфа-Банк стал третьим по объему розничного кредитного портфеля

В результате по итогам марта Альфа-Банк занял 3 место среди всех кредитных организаций по этому показателю. Кредитный портфель организации на 1 апреля текущего года достиг 441 миллиарда рублей. Свыше 40% клиентов банка пользуются кредитными картами, имеют потребительский или ипотечный кредиты в этом учреждении, сообщает Newsnn.ru.

Общий объем выданных Альфа-Банком потребительских кредитов составил около 270 миллиардов рублей, рост показателя за I квартал достиг 68%. Размер ипотечного кредитного портфеля достиг 45 миллиардов рублей. Число кредитных карт, которые находятся в обращении по информации на 1 апреля 2019 года, превысило пять миллионов единиц. Среди этого продукта самой большой популярностью пользуется карта «100 дней без %».