Детский конкурс «Капитальный ремонт в 3D» стартует в Свердловской области

Детский конкурс «Капитальный ремонт в 3D» стартует в Свердловской области
Детский конкурс «Капитальный ремонт в 3D» стартует в Свердловской области
Сегодня, 10:35ЭкономикаФото: Фонд капитального ремонта Свердловской области
В конкурсе объемно-пространственных композиций «Капитальный ремонт в 3D» могут принять участие дети со всей Свердловской области. Соревнование объявлено Фондом капитального ремонта.

Фонд проводит подобные мероприятия каждый год. В 2021 году детям предлагается проявить фантазию и создать проект на тему капитального ремонта.

Это может быть макет, модель либо поделка, выполненная из различных материалов — бумаги, пластика, картона, и других декоративных элементов,отмечает гендиректор Фонда Станислав Суханов.

К участию допускаются дети в возрасте от 7 до 17 лет. Они должны проживать в Свердловской области.

Прием заявок уже открыт с 10 августа. Все желающие могут направить свои работы до 15 сентября. В будни заявки принимаются с 08.00 до 17.00 в центральном офисе. Он располагается в Екатеринбурге на улице Бориса Ельцина, 3, офис 612.

Также прием работ возможен в онлайн-формате. Для этого нужно отправить фото выполненной работы на электронную почту pressa@fkr66.ru. К работе должна быть приложена заявка на участие, копия свидетельства о рождении автора и согласие на обработку персональных данных.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте Фонда капитального ремонта Свердловской области.

Работы будет оценивать специальная комиссия по нескольким направлениям — соответствие теме, целям и задачам конкурса, оригинальность, творческий замысел и качество работы.

По результатам голосования жюри выберет лучшие работы, которые потом будут размещены на выставочном стенде в центральном офисе. Каждый участник конкурса получит памятный диплом, а лучших авторов наградят призами.

Подведение итогов конкурса и награждение запланировано на 1 октября 2021 года.

Свердловская областьдетиконкурскапремонтФонд капремонта
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы