Детский конкурс «Капитальный ремонт в 3D» стартует в Свердловской области

Фонд проводит подобные мероприятия каждый год. В 2021 году детям предлагается проявить фантазию и создать проект на тему капитального ремонта.
Это может быть макет, модель либо поделка, выполненная из различных материалов — бумаги, пластика, картона, и других декоративных элементов,отмечает гендиректор Фонда Станислав Суханов.
К участию допускаются дети в возрасте от 7 до 17 лет. Они должны проживать в Свердловской области.
Прием заявок уже открыт с 10 августа. Все желающие могут направить свои работы до 15 сентября. В будни заявки принимаются с 08.00 до 17.00 в центральном офисе. Он располагается в Екатеринбурге на улице Бориса Ельцина, 3, офис 612.
Также прием работ возможен в онлайн-формате. Для этого нужно отправить фото выполненной работы на электронную почту pressa@fkr66.ru. К работе должна быть приложена заявка на участие, копия свидетельства о рождении автора и согласие на обработку персональных данных.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте Фонда капитального ремонта Свердловской области.
Работы будет оценивать специальная комиссия по нескольким направлениям — соответствие теме, целям и задачам конкурса, оригинальность, творческий замысел и качество работы.
По результатам голосования жюри выберет лучшие работы, которые потом будут размещены на выставочном стенде в центральном офисе. Каждый участник конкурса получит памятный диплом, а лучших авторов наградят призами.
Подведение итогов конкурса и награждение запланировано на 1 октября 2021 года.