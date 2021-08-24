Детский конкурс «Капитальный ремонт в 3D» стартует в Свердловской области

Прием заявок уже открыт с 10 августа. Все желающие могут направить свои работы до 15 сентября. В будни заявки принимаются с 08.00 до 17.00 в центральном офисе. Он располагается в Екатеринбурге на улице Бориса Ельцина, 3, офис 612.