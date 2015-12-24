Минтруд сократит 10 процентов чиновников

Сокращения будут на 10 процентов. Мы не будем спешить, надеюсь, нам удастся ограничиться только сокращением вакансий рассказал в среду министр труда Топилин журналистам.

Напомним, ранее глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев поставил свою подпись на правительственном постановлении о сокращении численности гражданских госслужащих на 10 процентов с 1 января 2016 года. А в первой половине этого года кадровая оптимизация уже коснулась и силового блока: сокращены были порядка 100 тысяч сотрудников полиции и органов внутренних дел.