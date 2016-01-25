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Росстат: реальные располагаемые доходы россиян за 2015 год снизились на 4%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Росстат: реальные располагаемые доходы россиян за 2015 год снизились на 4%

25 января 2016, 16:35ЭкономикаMaurice
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