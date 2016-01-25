Росстат: реальные располагаемые доходы россиян за 2015 год снизились на 4%

Реальные располагаемые доходы россиян в 2015 году снизились на 4% по сравнению с показателем 2014 года. Такая оценка приводится в предварительном докладе Росстата.

При этом в декабре минувшего года реальные располагаемые доходы по сравнению с соответствующим периодом 2014 года сократились на 0,7%, а по сравнению с ноябрем 2015 г. выросли на 43,4%.

Денежные доходы в среднем на душу населения за 2015 год по сравнению с 2014 годом увеличились на 10,1% и составили 30,311 тыс. рублей, при этом в декабре 2015 г. выросли на 11,2% до 45,212 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2015 году, по оценке Росстата, составила 33925 рублей и по сравнению с 2014 годом увеличилась на 4,6%, в декабре 2015 года - 42684 рубля, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,6%.

Рост числа безработных

Численность безработных в России в 2015 году, по предварительным данным Росстата, составила 4,264 млн человек, что на 7,4% больше, чем в 2014 году. В декабре 2015 года безработица составила 4,426 млн человек, или 5,8% экономически активного населения, сократившись по сравнению с ноябрем 2015 года на 0,2%. При этом в сравнении с декабрем 2014 года этот показатель вырос на 9,5%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в декабре 2015 года было зарегистрировано 1,0 млн человек, в том числе 0,8 млн человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в декабре составила 76,7 млн человек, или 53% от общей численности населения страны, свидетельствуют данные Росстата.

ВВП России

ВВП России в физическом выражении в 2015 году снизился относительно прошлого года на 3,7%. Для сравнения в 2014 году ВВП РФ вырос на 0,7% по сравнению с 2013 годом.

В понедельник министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил журналистам, что тенденция к снижению ВВП России в декабре 2015 года, по предварительным данным, не сохранилась.

Ранее Улюкаев сообщал, что, по предварительной оценке, спад ВВП РФ в 2015 году составил 3,9%. Последний прогноз Минэкономразвития предусматривал спад в целом по году на уровне 3,7-3,8%.

Министр также заявил журналистам, что девальвация рубля не стала драйвером роста для российской экономики из-за недостатка инвестиций и производственных мощностей.

Оборот в розничной торговле

Оборот розничной торговли в России в 2015 году в сопоставимых ценах упал на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 27,6 трлн рублей.

В 2015 г. оборот розничной торговли на 91,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 8,5% (в 2014 г. - 91,3% и 8,7% соответственно).

В 2015 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,6%, непродовольственных товаров - 51,4% (в 2014 г. - 47% и 53% соответственно).

Производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в РФ в 2015 году упало по сравнению с соответствующим показателем 2014 года на 27,7% и составило 1 млн 213 тыс. единиц.При этом производство грузовых автомобилей (включая шасси, но без автосамосвалов) за отчетный период сократилось на 14,7% до 131 тыс. машин. За минувший год уменьшилось и производство автобусов - на 17% до 36,7 тыс. штук.

В декабре 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года производство легковых автомобилей сократилось на 38,9% до 88,4 тыс. единиц, производство грузовых автомобилей снизилось на 1,4% до 14,9 тыс. единиц, производство автобусов упало на 16,2% до 4,3 тыс. штук.

Крупнейшим производителем легковых автомобилей в РФ является «Автоваз», грузовых автомобилей – «Камаз»

Промпроизводство в России

Промпроизводство в РФ в 2015 году упало на 3,4% по сравнению с 2014 годом, говорится в материалах Росстата.

В декабре 2015 года этот показатель в годовом выражении снизился на 4,5%. При этом по сравнению с ноябрем 2015 года промпроизводство в декабре выросло на 7%, отмечает ведомство.

В минувшем году по сравнению с 2014 годом в сегменте добычи полезных ископаемых наблюдался рост на 0,3%, в сегменте обрабатывающих производств зафиксировано падение на 5,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 1,6%.

Сельхозпродукция

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2015 году, по предварительной оценке, вырос на 3% по сравнению с 2014 г. и составил 5 трлн 037,2 млрд руб. Данная цифра включает в себя данные по всем сельхозпроизводителям - от хозяйств населений до крупных холдингов.

По итогам 2014 года рынок АПК вырос чуть больше - тогда рост объемов производства составлял 3,5%.

Как отметили в Росстате, валовой сбор зерна в РФ в 2015 г. составил 104,3 млн тонн (в весе после доработки), что на 1% меньше уровня предыдущего года. При этом в структуре производства зерновых 59,2% пришлось на пшеницу (в 2014 г. - 56,7%), 16,8% - на ячмень, 12,2% - на кукурузу. На рожь в общем объеме зерновых пришлось в 2015 году лишь 2% (в 2014 г. - 3,1%).

Основными производителями зерна и технических культур остаются сельскохозорганизации: их доля в производстве зерна в 2015 г. составила 72,6%, подсолнечника - 70,3%, сахарной свеклы - 88,6%. Фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в 2015 г. получено 26,4% от общего сбора зерна в хозяйствах всех категорий (чуть больше показателя 2014 г. - 25,3%).

В Росстате сообщили также, что на конец декабря 2015 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей оценивалось в 19 млн голов - это на 1,6% меньше показателя годом ранее.

Добыча нефти и угля

Добыча нефти в РФ выросла в 2015 году на 1,3% до 533 млн тонн. По данным Росстата, в России на 7,9% увеличилась добыча попутного нефтяного газа до 79,5 млрд куб. Первичная переработка нефти составила 287 млн тонн, что на 2,7% меньше аналогичного периода прошлого года.Производство бензина выросло в 2015 году на 2,3% до 39,2 млн тонн, пропана и сжиженного бутана на 4,7% до 15,3 млн тонн, сухого отбензиненного газа на 8,9% до 62,8 млрд куб м.

Кроме того, в 2015 году сократилось производство дизеля на 1,1% до 75,9 млн тонн и мазута на 8,9% до 71,5 млн тонн.

Добыча угля в России за 2015 год выросла на 4,5% по сравнению с 2014 годом до 372 млн тонн. При этом добыча угля в декабре снизилась по сравнению с декабрем 2014 года на 1,5%, а против ноября 2015 года - выросла на 0,9%.

Строительство в России

Объем строительных работ в России по итогам 2015 года в сопоставимых ценах снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 5,94 трлн рублей. В декабре 2015 года этот показатель составил 834,8 млрд рублей, что на 1,5% меньше в сопоставимых ценах, чем в соответствующий период предыдущего года, указано в сообщении ведомства.

При этом за прошлый год организациями всех форм собственности построено 11,69 млн новых квартир, что на 8,2% больше, чем в 2014 году, сообщает Росстат.

Минстрой пока не подвел официальных итогов 2015 года по объему ввода жилья. В декабре 2015 года министр строительства и ЖКХ Михаил Мень прогнозировал объем жилищного строительства на уровне 75 млн кв. метров, что на 11% меньше, чем в 2014 году.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Олег Бетин говорил журналистам, что ведомство прогнозирует падение объемов жилищного строительства по итогам 2016 года на 20%, если существующие экономические тренды сохраняться.

Инвестиции в основной капитал