Региональные бренды в РФ могут оказаться под защитой «географического указания»
В России могут появиться новые региональные марки, права на которые предприниматели смогут быстро зарегистрировать. Это станет возможным, если будет принято предложение о внедрении в Гражданский кодекс понятия «географическое указание».
В Гражданском кодексе РФ может появиться понятие «географическое указание». За внедрение поправки выступает Совет Федерации совместно с Роспатентом.
Эксперты поясняют, что для России «географическое указание» - новый термин, однако его активно используют во многих странах мира. Смысл изменений в том, чтобы позволить предпринимателям регистрировать происхождение товаров. Это позволит производителям привлечь внимание потребителей к продукту. Покупатель будет точно знать, что товар изготовлен в том регионе, который указан на упаковке.
Особенностью предложения является то, что географическим брендом могут воспользоваться сразу несколько компаний. Например, какой-либо продукт под маркой «Сибирский» смогут производить в Красноярске и в Томске. Использовать бренд смогут только компании, зарегистрированные в этом регионе.
Сейчас предприниматель может зарегистрировать только место происхождения товара. Как уверяют эксперты, это длительная процедура, ведь изготовителю нужно подтвердить уникальные свойства продукции. Из-за сложностей в России существует около 100 таких брендов. При этом чтобы оформить «географическое указание», предпринимателю достаточно будет подтвердить, что товар выпускается именно в обозначенном регионе.
Специалисты поясняют, что принятие закона поможет вывести на рынок множество разных товаров. Начнут развиваться небольшие предприятия и ремесленники, появятся новые рабочие места. Кроме того, такая мера позволит сократить число подделок региональных товаров, которые получили популярность из-за импортозамещения, пишет газета «Известия».
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