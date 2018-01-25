Региональные бренды в РФ могут оказаться под защитой «географического указания»

В Гражданском кодексе РФ может появиться понятие «географическое указание». За внедрение поправки выступает Совет Федерации совместно с Роспатентом.

Эксперты поясняют, что для России «географическое указание» - новый термин, однако его активно используют во многих странах мира. Смысл изменений в том, чтобы позволить предпринимателям регистрировать происхождение товаров. Это позволит производителям привлечь внимание потребителей к продукту. Покупатель будет точно знать, что товар изготовлен в том регионе, который указан на упаковке.

Особенностью предложения является то, что географическим брендом могут воспользоваться сразу несколько компаний. Например, какой-либо продукт под маркой «Сибирский» смогут производить в Красноярске и в Томске. Использовать бренд смогут только компании, зарегистрированные в этом регионе.

Сейчас предприниматель может зарегистрировать только место происхождения товара. Как уверяют эксперты, это длительная процедура, ведь изготовителю нужно подтвердить уникальные свойства продукции. Из-за сложностей в России существует около 100 таких брендов. При этом чтобы оформить «географическое указание», предпринимателю достаточно будет подтвердить, что товар выпускается именно в обозначенном регионе.

Специалисты поясняют, что принятие закона поможет вывести на рынок множество разных товаров. Начнут развиваться небольшие предприятия и ремесленники, появятся новые рабочие места. Кроме того, такая мера позволит сократить число подделок региональных товаров, которые получили популярность из-за импортозамещения, пишет газета «Известия».