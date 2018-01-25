Турфирма заплатит екатеринбурженке более 400 тыс. рублей за несостоявшийся отпуск

Женщина собиралась полететь на отдых в Турцию. Она купила тур для 5 человек на 2 недели, заплатив 263 тыс. рублей.

Турагентство, которое занималось подбором тура для нее, в срок не оплатило его. По этой причине женщина со своей семьей в отпуск улететь не смогла. Пострадавшая написала претензию в адрес агентства. Однако работники фирмы никак не отреагировали на нее и отказались общаться на эту тему.

Женщина обратилась в суд для взыскания денег, заплаченных ею за тур в Турцию, а также компенсации морального вреда и расходов на адвоката.

Суд, рассмотрев материалы данного дела, вынес постановление об удовлетворении иска потерпевшей женщины. По решению суда турфирму оштрафовали на 141,5 тыс. рублей за то, что требование потребителя не было удовлетворено ей добровольно, а также фирма должна выплатить пострадавшей 263 тыс. рублей за тур, который не состоялся. Сумма для выплаты морального вреда назначена судом в размере 20 тыс. рублей.

Директор турагентства подал апелляцию, но она не была удовлетворена, сообщает urbc.ru.