Россия стала лидером по денежным переводам на Украину в 2017 году

Россия лидирует по совокупной сумме денежных переводов на территорию Украины.

В 2017 году через системы денежных переводов на Украину из РФ поступило 516 млн долларов. Второе и третье место занимают США и Израиль.

Россия стала лидером и по величине переводов из Украины. Как сообщают «Известия», в Россию жители Украины перевели 118 млн долларов. Второе и третье место заняли Грузия и Азербайджан.

В целом, объем денежных переводов на Украину за прошедший год сократился на 4,5% в сравнении с 2016 годом. С Украины также стали переводить меньше средств. Показатель 2017 года снизился на 18,8%.