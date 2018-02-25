Россия стала лидером по денежным переводам на Украину в 2017 году
25 февраля, 09:35Экономика
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Согласно статистике национального банка Украины, лидером по денежным переводам является Россия. За 2017 год из РФ было перечислено 516 млн долларов.
Россия лидирует по совокупной сумме денежных переводов на территорию Украины.
В 2017 году через системы денежных переводов на Украину из РФ поступило 516 млн долларов. Второе и третье место занимают США и Израиль.
Россия стала лидером и по величине переводов из Украины. Как сообщают «Известия», в Россию жители Украины перевели 118 млн долларов. Второе и третье место заняли Грузия и Азербайджан.
В целом, объем денежных переводов на Украину за прошедший год сократился на 4,5% в сравнении с 2016 годом. С Украины также стали переводить меньше средств. Показатель 2017 года снизился на 18,8%.
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