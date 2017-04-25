Нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод» получило международный сертификат системы менеджмента качества
25 апреля 2017, 14:45Экономика
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Продукция головного предприятия нижнетагильской корпорации УВЗ получила международный сертификат системы менеджмента качества.
Продукция под маркой «Уралвагонзавод» подтверждена еще одним сертификатом качества. Документ выдала Международная Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», являющаяся членом Международной Ассоциации Органов по сертификации IQNet, в которую входят 55 стран мира.
Благодаря наличию данного сетрификата машиностроительное предприятие сможет реализовывать выпускаемую им продукцию в странах Европы, Юго-Восточной Азии и Америки. Далее будет необходимо ежегодно подтверждать сертификацию на инспекционной проверке.
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