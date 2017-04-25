Нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод» получило международный сертификат системы менеджмента качества

Продукция под маркой «Уралвагонзавод» подтверждена еще одним сертификатом качества. Документ выдала Международная Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», являющаяся членом Международной Ассоциации Органов по сертификации IQNet, в которую входят 55 стран мира.