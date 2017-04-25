Строительство индустриального парка «Восточный» обсудили в Нижнем Тагиле

Согласно информации от специалистов архитектуры, парк расположится на территории 90 га. На площади предусмотрены площадки для конкретных инвесторов, а также для потенциальных или резервных.

Глава города Сергей Носов отметил, что специалисты весьма грамотно спланировали строительство. Так, удастся сохранить большую часть массивов городских лесов.

Также в процессе составления находится проекто-сметная документация на возведение инженерной и транспортной системы Восточного. На инфраструктуру будет выделено более миллиарда рублей из областного и федерального бюджета, пишет пресс-служба мэрии. А тем временем в городе создают управляющую компанию, ответственную за обслуживание и содержание территории парка «Восточный».

Известно, что к работе на территории парка было привлечено четыре представителя местного бизнес-сообщества. С ними были заключены рамочные договоры. А сегодня в Нижнем Тагиле продолжат обсуждение данной темы. В наш город с рабочим визитом прибудет Дмитрий Нисковских – министр инвестиций и развития Свердловской области.