В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» готовится к капитальному ремонту

Почти треть этих средств пойдут на работы, которые находятся на контроле Ростехнадзора, а также на выполнение предписаний Роспотребнадзора и МЧС. Помимо этого, будет отремонтированы столовые в 4-х цехах. А в цехах вагоносборочного, металлургического и механосборочного производств произведут обновление кровли и замену покрытия зданий.

Работы по замене кровли и остеклению общей площадью 49 тысяч квадратных метров начнут уже в июне. Отметим, что в капремонте задействуют как работников УВЗ, так и подрядчиков. Для этих целей в Центре подготовки персонала по специальности «кровельщик» обучился уже 71 заводчанин. Кроме того, в ТЭЦ УВЗ запланирована починка труб высотой 150 и 180 метров, еще одну отремонтируют в термическом цехе №3.

Часть денег направлена на благоустройство территории предприятия, ремонт внутренней дорожной сети и санитарно-бытовых помещений, сообщает пресс-служба УВЗ. Планируется провести капремонт первого этажа заводского оздоровительного комплекса «Тагильские зори» [второй этаж уже отремонтирован и сдан в эксплуатацию. – прим.ред.]. В настоящее время готовится проектно-сметная документация.

Наконец, в этом году ремонт коснется и «Пихтовых гор» - это профилакторий, который принадлежит УВЗ.