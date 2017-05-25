Овощи с плесенью: в магазине «Магнит» в Нижнем Тагиле покупателям предлагался лоток испорченной свеклы (ФОТО)

Житель Нижнего Тагила Максим посетил магазин в поисках свежей свеклы. На прилавке, по словам не состоявшегося покупателя, вся свекла оказалась с плесенью .

Очень нужна была свекла. Пришёл в магазин «Магнит» на Победы, 30. Свеклы стоял целый лоток, но она вся была такая, как на фото поделился с журналистами читатель TagilCity.ru Максим.