Овощи с плесенью: в магазине «Магнит» в Нижнем Тагиле покупателям предлагался лоток испорченной свеклы (ФОТО)
25 мая 2017, 11:10ЭкономикаПавел Щербина
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Партия испорченных плесенью овощей была обнаружена жителем Нижнего Тагила в магазине «Магнит» 20 мая на ул. Победы, 30.
Сюжеты: Нижний Тагил
Житель Нижнего Тагила Максим посетил магазин в поисках свежей свеклы. На прилавке, по словам не состоявшегося покупателя, вся свекла оказалась с плесенью.
Очень нужна была свекла. Пришёл в магазин «Магнит» на Победы, 30. Свеклы стоял целый лоток, но она вся была такая, как на фото поделился с журналистами читатель TagilCity.ru Максим.
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Фото: 20 мая, 2017 г.
Покупать свеклу Максиму пришлось в другом месте. Уходя, он сделал сотрудникам магазина замечание о качестве размещённого на прилавках товара.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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