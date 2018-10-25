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Роспотребнадзор уничтожил 568 килограмм груш и винограда в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Роспотребнадзор уничтожил 568 килограмм груш и винограда в Екатеринбурге

Сегодня, 14:40ЭкономикаФото: pixabay.com
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