Роспотребнадзор уничтожил 568 килограмм груш и винограда в Екатеринбурге

Россельхознадзор Свердловской области вместе с УФСБ и таможней Екатеринбурга провел совместный рейд по выявлению контрафактных продуктов. На этот раз с одной из продовольственных баз города было конфисковано более полутоны карантинных продуктов: 308 кг груш и 260 кг винограда.

На фруктах отсутствовала маркировка, происхождение не установлено. Продукция была уничтожена на полигоне бытовых отходов путем денатурирования.