Роспотребнадзор уничтожил 568 килограмм груш и винограда в Екатеринбурге
Сегодня, 14:40ЭкономикаФото: pixabay.com
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В ходе рейда были изъяты с продуктовой базы и уничтожены на полигоне 568 кг груш и винограда.
Сюжеты: Екатеринбург
Россельхознадзор Свердловской области вместе с УФСБ и таможней Екатеринбурга провел совместный рейд по выявлению контрафактных продуктов. На этот раз с одной из продовольственных баз города было конфисковано более полутоны карантинных продуктов: 308 кг груш и 260 кг винограда.
На фруктах отсутствовала маркировка, происхождение не установлено. Продукция была уничтожена на полигоне бытовых отходов путем денатурирования.
В 2018 году уже было изъято и уничтожено 34 тонны санкционных фруктов и овощей, которые незаконно перевезли на территорию Российской Федерации. По отчету Роспотребнадзора за сентябрь были изъяты и уничтожены на полигоне 18 тонн персиков, винограда, слив, нектаринов и яблок, запрещенных к возу в страну, пишет ИА Znak.
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