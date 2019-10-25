В Нижнем Тагиле здание общественной бани на улице Ильича вновь выставлено на торги
Сегодня, 17:56ЭкономикаФото: google.maps
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Здание общественной бани на улице Ильича вновь выставлено мэрией Нижнего Тагила на аукцион. При этом стоимость лота снизилась до семи миллионов рублей, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
В план приватизации баня включена с 2016 года. Изначально цена здания составляла 20 миллионов рублей. Однако покупателя так и не нашлось. Позже стоимость была снижена до 12, а потом до девяти миллионов рублей, но и тогда аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.
Лот состоит из трёхэтажного здания бани, котельной, бакового хозяйства и земельного участка. Кроме того, потенциальный покупатель в течение пяти лет не должен менять функционал здания. Дату новых торгов пока не объявили.
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