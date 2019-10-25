В Нижнем Тагиле здание общественной бани на улице Ильича вновь выставлено на торги

В план приватизации баня включена с 2016 года. Изначально цена здания составляла 20 миллионов рублей. Однако покупателя так и не нашлось. Позже стоимость была снижена до 12, а потом до девяти миллионов рублей, но и тогда аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.