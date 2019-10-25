«Вместе вырастим прибыльный бизнес!» В Нижнем Тагиле пройдет профессиональный форум
Сегодня, 20:13ЭкономикаФото: pixabay.com
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29 октября в Нижнем Тагиле пройдет бизнес-форум «Развитие бизнеса: дешёвые деньги и продвижение».
Сюжеты: Нижний Тагил
Участники мероприятия получат уникальную возможность узнать, как привлечь деньги, увеличить прибыль и сделать свой бизнес по-настоящему успешным. Спикеры форума поделятся своими бизнес-секретами, а также дадут Вам три шага, которые Вы сможете сделать уже завтра. Профессионалы на реальных примерах разберут Ваши потребности в форме дискуссии.
Хотите сделать свой бизнес лучше? Тогда успевайте зарегистрироваться на сайте (места ограничены) и приходите 29 октября с 10:00 до 17:00 в центр «Мой бизнес» по адресу Мира, 2а!
Вместе вырастим прибыльный бизнес!
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