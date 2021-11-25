Минеева поддержала идею о снятии ограничения с бизнеса, который ввел QR-коды

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева оценила идею о послаблениях для бизнесменов, которые соблюдают все требования, в том числе и систему QR-кодов.

Идею о снятии ограничений по времени работы предприятий и по количеству посетителей высказал руководитель общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин. Деятельность организации направлена на поддержку малых и средних предприятий, информирует ТАСС. По мнению президента организации, данные послабления являются для бизнеса наилучшей мерой государственной поддержки. Как отметила Татьяна Минеева, предложение о снятии ограничений для предприятий, соблюдающих систему QR-кодов, является разумным, так как данные меры поддержки способствуют поддержанию бизнеса на плаву и позволяют частично компенсировать убытки. Более того, по словам бизнес-омбудсмена, бизнес также потребует и других точечных мер поддержки. Обороты ресторанного бизнеса в период действия ограничений на вход в заведения по QR-кодам едва достигали 30%. Такого же мнения придерживаются и другие специалисты. Александр Калинин считает, что оснований для введения дополнительных ограничений нет. Если все сотрудники предприятия привиты от коронавирусной инфекции и действует ограничение на вход на QR-кодом, то зачем нужны еще ограничения по заполняемости залов в контактной зоне? «Например, в кинотеатре, если весь персонал вакцинирован, а допуск только по QR-кодам, то почему тогда должна быть 50-процентная заполняемость?» — удивляется президент «Опоры России». В свою очередь уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заметил, что для поддержки предпринимателей необходимо сделать кредит под 3% годовых невозвратным по аналогии с ФОТ 2.0, когда заемные средства и проценты компенсировались за счет государства. При этом предприниматели-заемщики со своей стороны должны были сохранить рабочие места для 90% сотрудников до первого апреля 2021 года. Расходы бизнесменов должны быть компенсированы за счет средств федерального бюджета. Так считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. Вице-президент отметила, что, согласно оценкам экспертов, общий объем расходов предпринимателей, связанный с наймом сотрудника, который будет отвечать за проверку QR-кодов посетителей, может достигнуть 60 тысяч рублей, что является для малого и среднего бизнеса значительной суммой. В данную цифру вошли расходы на оплату труда работника, затраты на покупку программного обеспечения и специального оборудования для проверки QR-кодов. Как заметила президент АОФИ, Ассоциации операторов фитнес-индустрии, Ольга Киселева, целевое финансирование для субъектов малого и среднего предпринимательства имеет крайне важное значение. Аналитики АОФИ провели опрос среди 250 участников фитнес-индустрии, по итогам которого выяснилось, что только 39% респондентов смогли договориться с арендодателями о послаблениях. При этом 60% предпринимателей не нашли с владельцами помещений общий язык и не достигли договоренностей.

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