В Госдуму внесли законопроект, упрощающий жизнь малой торговли

По действующим правилам, объекты малой торговли могут претендовать на муниципальные земельные участки, необходимые им для работы, только по результатам конкурсов или аукционов. То есть если срок аренды участка, где располагается ларек или киоск, заканчивается, предприниматель должен участвовать в торгах за право заключить новый договор.

Но часто это нереально из-за административных препятствий, констатирует зампред Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Звагельский. В законопроекте предлагается изменить сложившийся порядок.

Добросовестным предпринимателям хотят дать возможность продлевать договоры без проведения торгов. Кроме того, договор будет заключаться на срок не менее семи лет, а увеличение тарифов по нему - производиться не чаще одного раза в год.

В законе также предлагают сделать оговорку о предоставлении нового места для торговли, если занятый нестационарным торговым объектом участок требуется для государственных или муниципальных нужд. Таким образом, будет соблюден принцип: место меняется - бизнес сохраняется.

Если законопроект будет принят, это поможет малой торговле укрепить свои позиции, полагает Виктор Звагельский. В силу востребованности у населения она должна развиваться.

Малая торговля важна не только для покупателей, - говорит президент Коалиции владельцев малых торговых форматов и киоскеров Владлен Максимов. - Это основной канал сбыта продукции малого производственного бизнеса. Сложно представить, что огромный супермаркет будет работать, к примеру, с бабушкой, которая вяжет носки на продажу. А владельцы ларьков и киосков работают с малым бизнесом с удовольствием.

Сейчас в нашей стране насчитывается около 260 тысяч объектов нестационарной торговли. Одни работают круглый год, другие - сезонные.