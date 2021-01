По результатам 2020 года промышленное производство в России снизилось почти на 3%. Наиболее пострадавшей сферой оказалась нефтедобыча. Причиной стала пандемия коронавируса, а также соглашение ОПЕК+. В правительстве ожидается, что производство может вырасти в 2021 году.

В Росстате сообщили, что снижение произошло на 2,9%. Данная оценка, по мнению специалистов, оказалась лучше, чем ожидалось, так как правительство прогнозировало спад на 4,1%, пишут «Новые известия». Таким образом, снижение выпуска промышленной продукции в 2020 году оказалось меньше, чем в 2009 году, когда падение составляло 10,7%. Однако на 10,3% в прошлом году снизилась добыча нефти. В конце ноября 2020 года аналитики ВЭБа прогнозировали, что в России по году ВВП снизится до уровня 4%.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter