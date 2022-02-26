Российская власть пообещала сдержать рост курса рубля

Российская власть пообещала сдержать рост курса рубля
Российская власть пообещала сдержать рост курса рубля
Сегодня, 06:04ЭкономикаФото: 1MI
Правительство России будет помогать банкам для сдерживания курса рубля. Об этом на совещании правительства по экономической ситуации заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По мнению экспертов, Россия учла была готова к новым ограничениям со стороны Запада и учла все ошибки 2014 года.

Стабилизировать курса рубля и удержать его в приемлемых границах удалось с помощью значительных запасов валюты и решимости ими воспользоваться, рассказал Ура.ру профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Российские власти ждали от США более жестких санкций и были обеспокоены судьбой «Сбербанка», считает эксперт. Но в итоге под жесткие ограничения он не попал.

Напомним, госдеп США заявил об отсутствии планов на введение санкций в отношении российской нефти из-за конфликта на Украине.

Материалы по теме:
долларрубльросткурс
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы