Российская власть пообещала сдержать рост курса рубля

Правительство России будет помогать банкам для сдерживания курса рубля. Об этом на совещании правительства по экономической ситуации заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По мнению экспертов, Россия учла была готова к новым ограничениям со стороны Запада и учла все ошибки 2014 года. Стабилизировать курса рубля и удержать его в приемлемых границах удалось с помощью значительных запасов валюты и решимости ими воспользоваться, рассказал Ура.ру профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. Российские власти ждали от США более жестких санкций и были обеспокоены судьбой «Сбербанка», считает эксперт. Но в итоге под жесткие ограничения он не попал. Напомним, госдеп США заявил об отсутствии планов на введение санкций в отношении российской нефти из-за конфликта на Украине. США: Нефтяной сектор России останется вне санкций

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