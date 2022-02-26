Российская власть пообещала сдержать рост курса рубля

По мнению экспертов, Россия учла была готова к новым ограничениям со стороны Запада и учла все ошибки 2014 года.
Стабилизировать курса рубля и удержать его в приемлемых границах удалось с помощью значительных запасов валюты и решимости ими воспользоваться, рассказал Ура.ру профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
Российские власти ждали от США более жестких санкций и были обеспокоены судьбой «Сбербанка», считает эксперт. Но в итоге под жесткие ограничения он не попал.
Напомним, госдеп США заявил об отсутствии планов на введение санкций в отношении российской нефти из-за конфликта на Украине.