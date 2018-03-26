Как получить повышенный кэшбэк за покупки ?

Новым пользователям кэшбэк сервисы рады всегда. Ведь это расширение клиентской базы и, соответственно, увеличение прибыли для сервиса. Поэтому для привлечения многие ресурсы разрабатывают особые условия. К примеру, можно получить на неделю премиум-аккаунт. Он может давать самые разные бонусы: к примеру, на Летишопс это дополнительные 30% кэшбэка ко всем оплаченным заказам.

Поэтому, если вы только собираетесь регистрироваться на кэшбэк сервисе, узнайте о том, какие бонусы сайт предлагает новым пользователям. И обязательно используйте эти возможности по максимуму!

Акции и спецпредложения

Иногда сервисы устраивают акции и анонсируют спецпредложения, которые позволяют получить повышенный кэшбэк. На Smarty.Sale, например, есть отдельная категория, где отображаются все действующие акции. Это очень удобно, так как пользователям не приходится тратить время на выискивание предложений с повышенной ставкой.

Спецпредложения – это категории товаров, за покупку которых можно получить больший возврат. Выглядят они, например, так: «20% дополнительного кэшбэка на свитера и рубашки», «15% бонусного кэшбэка на все изделия из серебра» и так далее. То есть, это определенные категории товаров, на которые продавец устраивает акцию.

Промокоды для увеличения процента возврата и купоны на дополнительные начисления

Промокоды вообще очень полезная вещь. Обычно кэшбэк сервисы сотрудничают с магазинами, которые дополнительно предоставляют им временные промокоды на свою продукцию. Благодаря этому клиенты могут получить либо скидку, либо повышенный возврат. Зависит от политики магазина и ресурса-посредника.

Промокоды, кстати, распространяются не только на скидки и увеличение кэшбэка. Вы можете найти купоны и коды на бесплатную доставку или дополнительный подарок. Использовать его проще простого. У каждого промокода есть собственный буквенно-циферный номер. Его нужно скопировать и ввести в специальное поле при оплате товара. Система сама рассчитает все необходимое и автоматически начислит вам полагающийся бонус.

Система «приведи друга»

Такая программа опять же работает на привлечение новых клиентов. Только вы будете в этом случае работать как рекламный агент. Разумеется, ради собственной выгоды.

Если пользователь сможет уговорить своего знакомого зарегистрироваться на сайте, то он использует для него специальное приглашение по индивидуальной ссылке. Так система будет знать, через кого пришел новичок. Этому человеку полагается определенный бонус, зачисляемый на счет. Обычно это 100-200 рублей или гривен – зависит от того, в какой стране вы проживаете.

Плюс, человек, который привел друга может получать бонусные проценты с кэшбэка своего друга. Такую систему имеет, например, Копикот. Напишите в службу поддержки, чтобы уточнить, если ли на вашем сервисе подобная система.

Выберите категорию «любимое»

Постоянно заказываете одежду через интернет? Отлично, почему бы не добавить моду и стиль в избранное? Категории повышенного кэшбэка на некоторых сервисах вы можете выбирать самостоятельно. Если ваш кэшбэк сервис предлагает подобную услугу, то подумайте, в каких магазинах вы покупаете чаще всего и какие товары для вас самые востребованные.

В результате вы можете увеличить процентную ставку до двух раз или просто повысить ее на несколько процентов. Все зависит от условий сайта.

Программы лояльности

У каждого кэшбэк сервиса собственная разработанная программа лояльности. Обычно это различные вознаграждения в зависимости от давности регистрации клиента на сайте. Например, через год можно получить повышенный процент или бонусные деньги на счет.

Еще программы лояльности могут распространяться на тех пользователей, которые долго не снимают деньги и копят на своем счете определенную сумму. За это тоже могут давать дополнительные фишки. Чтобы узнать, чем щедр ваш кэшбэк сервис, внимательно читайте условия и правила пользования. Если не можете найти их на сайте, обратитесь к администрации, она всегда поможет.

Банковская карта с функцией кэшбэка

Существуют банки, которые предлагают специальные карты с функцией кэшбэка. Такие программы есть, например, у Тинькофф. Из минусов – повышенная цена на обслуживание. Зато, если вы часто заказываете в интернете и пользуетесь кэшбэк сервисами, плюсов тут гораздо больше.

В зависимости от программы банка вы будете получать на карту свои проценты за покупки. От кэшбэк сервиса вы тоже будете получать определенные суммы. По сути, это не повышенный кэшбэк, а скорее лайфхак, как получить большую сумму в общей сложности.

Прежде чем оформлять карту в одном из банков, подумайте, выгодны ли вам их условия. Если вы пользуетесь безналичным расчетом редко и покупаете в интернете что-то недорогостоящее пару раз в месяц, то вряд ли вам это будет выгодно. Но если вы настоящий шопоголик в интернете, смело подавайте заявку на карту с функцией кэшбэка!

Накопление бонусов за действия

Это не совсем кэшбэк, но все-таки за бонусы тоже можно приобретать много всего полезного. При этом, чтобы накопить такие бонусы, не обязательно совершать покупки. Например, сайт Много.ру начисляет баллы за регистрацию на партнерских сайтах, скачивание приложений, публикацию отзывов и за разные другие действия.

В итоге за накопленные бонусы можете заказывать себе подарки, получать скидки и покупать товары в магазинах-партнерах. Опять же, если вы часто покупаете в интернете, то такая программа вам точно понравится.

Мы собрали большинство самых удобных и популярных способов получать повышенный кэшбэк за покупки в интернете. Если вы знаете еще какие-нибудь хитрости, то делитесь секретами! А мы желаем вам хороших и экономных покупок. И помните: лишних денег не бывает!

SMARTY.SALE LP

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EDINBURGH, SCOTLAND, UK, EH2 1JE

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AS MERIDIAN TRADE BANK

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