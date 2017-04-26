Производство и продажа алкогольных энергетиков в России может быть запрещена

Такие напитки, считают в ведомстве, наносят вред здоровью граждан. Инициативу Минфина поддерживает вице-премьер РФ Александр Хлопонин. Со стороны Минздрава России высказано мнение, что алкоэнергетики вызывают привыкание и могут стать причиной алкогольной зависимости. Специалисты считают введение данной меры оправданным.

Если такой запрет будет одобрен, то он коснется только России. На экспорт новые поправки не повлияют.