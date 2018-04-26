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Финская делегация предложила Свердловской области помощь в решении проблем экологии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Финская делегация предложила Свердловской области помощь в решении проблем экологии

26 апреля, 14:55Экономика
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