В Екатеринбурге делегация из Китая высоко оценила «Умный город»
В Екатеринбурге в рамках круглого стола по вопросам взаимодействия в сфере экономики и технологий китайская делегация и администрация столицы Урала обсудили возможность сотрудничества в рамках проекта «Умный город», сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал об истории города, о его развитии и экономическом положении. Представители китайской делегации высоко оценили потенциал Екатеринбурга.
Город обладает высоким энергетическим потенциалом и планирует реализовать проект «Умный город», улучшить городскую инфраструктуру, а также создать современную среду для жителей, сказал представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли.
Как отметил представитель делегации, «Умный город» положительно влияет на развитие транспорта, логистики, медицины, культуры, энергетики и образования. В Китае насчитывается около 500 «Умных городов».
Напомним, что в Екатеринбурге пилотной площадкой для реализации программы «Умный город» стал микрорайон Академический.