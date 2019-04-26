В Екатеринбурге делегация из Китая высоко оценила «Умный город»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал об истории города, о его развитии и экономическом положении. Представители китайской делегации высоко оценили потенциал Екатеринбурга.

Город обладает высоким энергетическим потенциалом и планирует реализовать проект «Умный город», улучшить городскую инфраструктуру, а также создать современную среду для жителей, сказал представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли.

Как отметил представитель делегации, «Умный город» положительно влияет на развитие транспорта, логистики, медицины, культуры, энергетики и образования. В Китае насчитывается около 500 «Умных городов».