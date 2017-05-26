Минимальный набор продуктов в России подорожал на 5%

По данным Росстат, из-за подорожания овощей с начала 2017 года стоимость продуктовой корзины увеличилась на 5%. Овощи стали стоить на 21-49% больше. При этом рост цен на продукты обогнал инфляцию в 3,3 раза, сообщает газета «Известия».

Как поясняют в Национальном союзе производителей овощей, в стране не хватает мест для хранения овощей, а потому приходится их продавать за рубеж. Также растет цена на транспортные услуги. Основными поставщиками лука, капусты, моркови, картофеля для России являются страны СНГ, Египет, Израиль, Иран и Китай.

В минимальный продуктовый набор входят 33 наименования, среди которых – мясо, яйца, крупы, овощи, молочные продукты, хлеб, соль, сахар. Его месячная стоимость - 3 872,5 рубля. В Москве и Санкт-Петербурге – на 5,7-5,8% больше.