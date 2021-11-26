ВУЗ-банк и УБРиР объединяют офисную сеть

Клиентам ВУЗ-банка нет необходимости переоформлять действующие договоры. Меняется только привычный адрес обслуживания, новые офисы обслуживания находятся в том же районе. Если у Вас в ВУЗ-банке открыт вклад, то все условия по нему сохранятся. По окончанию срока действия договора Вы сможете получить вклад, плюс все начисленные проценты. То же самое по кредитам ВУЗ-банка. Продолжайте пользоваться заемными средствами и вносить ежемесячные платежи по текущим реквизитам. Для очной консультации по любому вопросу клиентам ВУЗ-банка можно обращаться в ближайший офис банка УБРиР, отмечает директор дивизиона Средний Урал Михаил Прилепов.