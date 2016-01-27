ВЦИОМ: Самой популярной покупкой 2015 года в России стал мобильный телефон

На смартфон потратился каждый шестой респондент. Почти десятая часть опрошенных вложилась в ремонт квартиры и замену сантехники. Столько же россиян купили телевизор или новый компьютер.

В 2016 году больше всего опрошенных, 14%, планируют потратиться на ремонт. Несмотря на кризис, в планах у каждого десятого - покупка автомобиля или турпутевки. Еще 7% опрошенных собираются поменять мебель или даже вложиться в недвижимость.

Впрочем, данные опроса показывают, что высокие позиции квартир и машин в планах покупок, сложились благодаря запросам молодежи. Из респондентов именно группа от 18 до 24 лет чаще остальных говорила о будущих дорогостоящих приобретениях.

Ухудшение экономической ситуации, сказалось на снижении других трат. Так, в 2013 году ремонт квартиры планировали 20%, а купить турпутевку собирались 16%. Сейчас эти показатели потеряли от 4 до 6%.