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ВЦИОМ: Самой популярной покупкой 2015 года в России стал мобильный телефон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ВЦИОМ: Самой популярной покупкой 2015 года в России стал мобильный телефон

27 января 2016, 14:25ЭкономикаMaurice
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