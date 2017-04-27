Ставки по ипотеке для россиян могут быть снижены до 10%
27 апреля 2017, 10:50Экономика
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Благодаря низкому росту просроченной задолженности по ипотечным кредитам российским банкам стало возможно понижение ставки при предоставлении данному виду заимствования.
В последние годы в России снижается показатель имеющейся у граждан задолженности по ипотеке. По сравнению с прошлым годом, когда в тот же период этот показатель составлял 12%, в настоящее время он снизился до 1%.
Как считает Дмитрий Монастыршин, главный аналитик Промсвязьбанка, это стало возможным по двум причинам: рост доходов населения в связи с улучшением экономической ситуации в стране и снижение доли валютных ипотечных кредитов. Такая информация подтверждается 30 кредитными организациями, сообщает газета «Известия».
Сложившаяся ситуация позволит банкам уже в этом году увеличить количество выдаваемых ипотечных кредитов под меньшие проценты, считают специалисты.
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