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Ставки по ипотеке для россиян могут быть снижены до 10%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ставки по ипотеке для россиян могут быть снижены до 10%

27 апреля 2017, 10:50Экономика
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